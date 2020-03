Smittevernlegen føler kommunen har «rimelig god kontroll» på koronaviruset i Øygarden

To personer i samme familie fikk påvist koronasmitte mandag kveld.

– Det er stadig vekk folk som blir testet. Rundt fem personer venter til en hver tid på testresultater, sa smittevernlegen til Vestnytt på tirsdag.

Onsdag venter smittevernlegen kun på ett enkelt prøvesvar.

– For Øygarden sitt vedkommende ser det ikke så ille ut akkurat nå, sier Eikås.

Legen har ikke fullstendig oversikt over hvor mange som fremdeles er i karantene, siden det fungerer slik at om én person i familien må i karantene, så må hele familien være med.

– De smittede er selvfølgelig i karantene. Det er også de som ikke har fått svar. I tillegg er det noen helsearbeidere i forebyggende karantene, sier smittevernlegen.

Han estimerer at det totalt er under ti personer i karantene akkurat nå, siden de for øyeblikket kun avventer ett prøvesvar.

– Vi håper og tror at vi har rimelig god kontroll etter vinterferien nå, og det føles litt greit altså, sier legen.

– Folk reiste på vinterferie og ikke var klar over hvor ille det var i områdene de besøkte, så kom de tilbake og var smittet.

Men selv om det ser ut til at færre tester seg, mener smittevernlegen at flere øygardinger fortsatt kan få koronaviruset.

– Jeg blir absolutt ikke forbauset om flere blir smittet, sier Eikås.

Det er fremdeles viktig å opprettholde god håndhygiene og hoste inn i et tørkle eller albuen, for å minimere både å bli smittet og å smitte andre. Les mer om smittevernlegens råd her.