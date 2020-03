Koronaviruset: To smittet i Øygarden kommune

Til nå er i underkant av ti øygardinger testet for koronaviruset. Mandag ble det bekreftet at to har testet positivt på prøvene.

– Disse to er i karantene. Slik som dette er rundt omkring nå er det ikke noe overraskende at det dukker opp to stykker i vårt område. Det har vi ventet på, sier Eikås.

Han sier at de nå følger retningslinjene for smitte.

– Vi følger det som er av retningslinjer. Vi har ikke mistanke om at noen skal ha blitt smittet av dem i vårt område. Vi følger nå opp med smitteoppsporing og at de to har det bra, sier han.

De to smittede blir nå holdt i karantene så lenge de har symptomer.

Mandag ettermiddag forteller smittevernlegen at det ikke er flere som er testet for koronaviruset.

– Vi har ikke hatt flere med symptomer som har måttet bli testet. Det har vært cirka ti til tyve oppringinger til legevakten i dag, men ingen har fylt kriteriene for at de har måttet teste seg, sier Eikås.