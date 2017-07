Bli med på Kommunekampen!

• Bidra til at din kommune vinn Kommunekampen! Konkurranseperioden går frå 16. august til 16. september som ei oppkøyring fram mot sykkel-VM. Blir arrangert av Vestnytt saman med Bergens Tidende, Askøyværingen, Strilen, Bygdanytt og Midtsiden.

• Det er gratis å delta! Registrer deg på sprekere.no allereie no, og deretter aktiviteten din på same side eller i Sprekere-appen når konkurransen er i gang. Ein kan også bruke treningsappane Endomondo, Strava og RunKeeper, som ein kan kople opp mot konkurransen under registreringsprosessen.

• Sund og Øygarden utgjer eit lag, medan Fjell står åleine i Kommunekampen. Dei kjemper mot bydelane i Bergen, Osterøy og Os pluss Lindås og Meland som også utgjer eit lag.