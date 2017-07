Putrefesten avblåst - men det blir konsert

Glesvær kjem ikkje til å putre og koke laurdag. Grunna dårleg billettsal vert Putrefesten redusert til marknadsdag på dagtid og konsert med eitt band på kvelden.

– Det er mogeleg det hadde kome nok folk, men med 50 førehandsselde billettar tek me ikkje sjansen, seier Jon Steinar Midlang ved Glesvær kafé.

Han hadde håpa på 500 selde billettar for at arrangementet skulle gå rundt økonomisk. Når det i tillegg er ferietid, er det heller ikkje lett å få nok vakter til festen.

Dei som allereie har kjøpt billettar til den planlagde Putrefesten, får tilbake pengane sine.

– Dette går automatisk gjennom Ticketco som selde billettane, fortel Midlang. Nye billettar til kveldsarrangementet er no lagt ut. På kveldstid spelar bandet Serendipity inne på kaféen.

Erik Bentdal Støverud (arkiv)

Læringsprosess

– Vi har ikkje hatt nokon sponsorar, så vi måtte bære all risikoen sjølv. Det hadde vore kjekt å få til noko, men kanskje ein annan gong, seier Midlang.

Han reknar ikkje med at det blir i år og legg til at det trengst tid å planlegge og få alt på stell til eit større arrangement. Mykje skal riggast for å klargjere for utekonsert på Glesvær.

– Dette har vore ein læringsprosess for oss, men vi reknar med å kome sterkare tilbake seinare.

Privat

Marknadsdag

Men folkeliv reknar Midlang med at det skal bli laurdag. 15–20 utstillarar stiller på marknad på dagtid. I tillegg kjem trompetist Kai Robert med trompetsvisker og utdrag frå Torbjørn Egners viser.

Om vêret ikkje skulle vise seg frå si beste side, skal ikkje det by på problem.

– Vi har både naust og telt i bruk på dagtid, seier Midlang.

Og slik vêret har vore den siste tida, varierer det jo frå sommartemperatur til øsande regn eller kald vind.