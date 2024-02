«Det er ikke mangel på kraft, men kraften kommer ikke frem der den trengs»

Industri, transport og hele samfunnet forøvrig skal elektrifiseres for at vi skal klare å kutte utslipp som er helt nødvendig for å unngå en varslet klimakatastrofe, og sikre nye fremtidsrettede jobber, skriver de tre lederne i hvert sitt næringsråd.