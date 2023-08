Øygarden kommune er en tydelig JA-kommune

I en FrP-kommune vil jeg som politiker i Øygarden Frp arbeide for at du skal få oppleve en god hverdag i en JA- kommune, og i Øygarden Frp er dette noen av mine prioriteringer i en god hverdag for folk flest i Øygarden, skriver Chrstian Daae-Hansen, 8.-kandidat i Øygarden Frp.