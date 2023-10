«Jeg vil oppfordre hummerfiskerne til å merke brukene sine bedre slik at det ikke oppstår farlige situasjoner»

Teinene står nå så tett at det er ikke alltid like lett å få øye på naboens bruk, spesielt i dårlig vær, og det er jo da de farligste situasjonene kan oppstå, skriver Per Frode Ellefseth.