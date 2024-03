Styret i Øygarden idrettslag vedtok for to år siden å bygge en ny idrettshall på Rong, hvor det i dag er kunstgress. Det vil gi fotballspillerne tak over hodet og fasiliteter for andre av klubbens aktiviteter.

Multisportanlegg

De fikk 250.000 kroner fra Sparebanken Vest i støtte til et forprosjekt for å se på mulighetene, og er i sluttfasen av det. Kostnaden var i 2022 beregnet til 130–140 millioner kroner, penger klubben ikke har.

Kim Rune Hellesund (i midten) presenterte Øygarden ILs hallplaner for Rong Stadion for politikerne i november 2022. Til venstre Geir Knarvik Fjeldstad (Ap) og Andreas Kallekleiv (H) til høyre. Foto: Karstein Sæverås

– Vi har ikke begynt å se på finansiering ennå. Vi håper at selve prosjektet begynner å nærme seg klart til sommeren slik at vi kan gå i gang med å snakke med samarbeidspartnere om finansiering, sier daglig leder Kim Rune Hellesund.

Bakke Idrettsbygg har fått oppdraget, og tar seg av søkeprosessen opp mot kommunen.

– Vi snakket med flere leverandører og hentet inn tilbud fra tre aktører, sier Hellesund.

Vil utvikle aktivitetene

– Er det behov for denne hallen? Er den ønsket av medlemmene?

– Vi ønsker jo å utvikle aktiviteten vår, da er dette det neste steget. De tilbakemeldingene jeg får er at hallen er ønsket. Hjeltefjorden Arena er forbeholdt håndballen og hallidrettene, vi kan ikke ta fotballen inn der, påpeker han.

Hellesund viser også til nye miljøkrav knyttet til granulat som skal hindre spredning fra kunstgressbanen til naturen. Hallen vil løse det problemet.

– Vi ønsker å samle flest mulig aktiviteter. I tillegg til fotball, vil vi ha et gulv som kan legges over kunstgresset og få inn håndball, badminton, volleyball og basketball også. Klatring vil vi også legge til rette for. Med disse fasilitetene vil vi kunne ha større turneringer her, sier Hellesund.

Inne er det planer om blant annet fotballbane, løpebaner og tribuner. Foto: Stracon

Store klatrevegger er blant det initiativtakerne ser for seg. Foto: Stracon

Øygarden idrettslag har åtti fotballag, tolv håndballag og 29 medlemmer på friidrett. I tillegg har de et hesteskokasterlag på tolv medlemmer.

Krevende økonomi

Hallplanene er ikke årsmøte-behandlet og står i utgangspunktet ikke på agendaen for kommende årsmøte 20. mars, ifølge Hellesund.

– Årsmøtet må på banen når det blir snakk om eventuell finansiering, sier han.

Tippemidler, klubbkasse, oppsparte penger og dugnad skal finansiere anlegget. Men det er krevende tider økonomisk, sier han.

– Vi er privilegerte i denne kommunen, som får disponere idrettsanleggene gratis, men vi ønsker oss alltid mer midler. Vi merker at folk har økte kostnader, flere enn før søker om støtte til å få dekket treningsavgiften og sommerturneringer, sier han.

– Er det da riktig pengebruk med en ny hall?

– Vi er avhengig av sponsorer. Viser det seg at vi ikke får finansiering kan vi ikke bygge hallen, men da har vi gjort et forsøk på en ryddig og grei måte. Å utrede om det er muligheter er det viktigste for oss nå, sier han.

Sommertilbud

Til sommeren vil klubben gjenta fjorårets suksess med gratis sommercamp med både fotball, håndball og friidrett. I år også svømming. I fjor var det 433 deltakere fra elleve ulike klubber med og de sysselsatte femti ungdommer som instruktører.