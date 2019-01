Nå har Nest-Sotra lært av sine feil

Nest har vært aktiv på overgangsmarkedet etter kvalikampen mot Aalesund i november. I fredagens treningskamp mot Brann startet de med kun to spillere som var i klubben i fjor.

– Vi har tatt konsekvensene av fjorårets svake start, sier Nest-Sotra-trener, Steffen Landro.

I fjor åpnet de sesongen med fire strake tap og så tidlig ut som en kandidat til nedrykk. Det ønsker ikke landro å se igjen. Fredag tapte de 2–1 i Vestlandshallen mot Brann i årets første treningskamp.

Skal trene bedre

De siste årene har det vært flere sesonger der stallen til Landro har sett liten ut i januar. Nå har han flere spillere i troppen for å unngå det.

– Det at vi har så mange inne nå gjør at vi allerede på et tidlig tidspunkt kan begynne å jobbe med relasjoner og fitness, sier treneren.

Fakta: Disse har Nest-Sotra hentet Markus Pettersen Olsen - På lån fra Brann. Jonas Hestetun - Fra Åsane. Senai Hagos - Fra Åsane. Lee Rochester Sørensen - Fra HB Køge. Kristoffer Velde - På lån fra Haugesund. Jo Sondre Aas - Fra Levanger. Vladan Radojkic - Fra Lysekloster. Jefferson David Concalo de Souza - Fra Brodd. I tillegg har de spillere på prøvespill.

Derfor gikk de bevisst inn for å få på plass flest mulig spillere før første treningsøkt i 2019. Nå har de holdt på i tre uker og Landro mener de ligger langt foran hva de har gjort tidligere sesonger på samme tidspunkt.

– Vi ønsker å trene hardere og det kan vi gjøre nå som vi har så mange. De tre første ukene har vi trent vanvittig godt. Nå handler det om å få opp fitnessen frem mot seriestart og det det vi skal bruke slike kamper til, forklarer han fredagens kamp.

– Utrolig potensial

Nest-Sotra overrasket de fleste i fjor med å ta en kvalikplass. Landro tror stallen han har å jobbe med i år er gode nok til å skape flere overraskelser.

– Spillerne vi har hentet inn har en x-faktor og erfaring fra høyere nivå. Får vi spilt de inn i laget og bygget relasjonene opp så tror jeg det vil bli et veldig spennende år på Sotra. Det er et utrolig potensial i denne gruppen, sier han med et smil.