Sotra SK - Vålerenga

Svein Oddvar Moen markerer for full tid på Straume, hvor det ender 0-2 mellom Sotra og Vålerenga. VIF med et kontrollert avansement i solskinnet på Sotra. Man la i aller høyeste grad grunnlaget for dette før hvilen, for etter fulltrefferne til Torgeir Børven og Mohamed Ofkir og flere gode målsjanser var den andre omgangen av en helt annen karakter. Gjestene fra Oslo leverte altså dominerende første 45 minutter, men den andre omgangen skred frem kjemisk fri for situasjoner foran de to målene. De fremmøtte måtte vente helt til vel 80 minutter for en målsjanse, og da var det vertenes Henrik Nyland som var marginer unna det som hadde vært et ufortjent reduseringsmål. Alt i alt oppskriftsmessig på et godt besøkt Straume Sotra Stadion, og VIF hadde i sum god kontroll på laget enkelte trodde ville gi dem trøbbel.