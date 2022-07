No er ho blitt tysklandsproff

Hanne Nilsen Morlandstø skal spela for HL Buchholz 08-Rosengarten.

For ein del år sidan herja Hanne Nilsen Morlandstø i blå drakt i Bildøyhallen og i Sotra Arena. No er ho klar for bundesliga.

– Hanne overbeviste oss med sin skandinaviske spelestil.