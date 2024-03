Storebror vart for stor. Brann vann 6–1 i Straume idrettspark, etter å ha tatt leiinga allereie etter ti minutt.

Sjå mange bilete lenger nede i saka!

Kampen viste at det er forskjell på eliteserien og andredivisjon. Brann hadde ballen mest, Sotra var sjeldan over midtbana og bortelaget var som oftast først på ballen. Men Frederic Doksæter Falck reduserte til 1–4 for dei blåkledde tjue minutt ut i andreomgang, til stor frustrasjon for Brann-trenar Eirik Horneland.

Det var rimeleg fullt på hovudbana i idrettsparken under kampen, inkludert mange som heia på Brann. Men trass det, og trass resultatet, var det dei blåkledde som gjorde mest av seg på tribunen.

Christine Henriksen (til venstre) og Siw Øfstegaard Heimdal. Foto: Kyrre Styve

– Resultatet her betyr ikkje så mykje. Me nyt sola her. Det som gjeld, er at me skal vinna tribunen når Barcelona er motstandar, seier Christine Henriksen i raudt.

Ho har tru på årets Brann-lag.

– Me går for medalje. Eller, me går for gull. Det gjer me vel alltid, seier Henriksen.

Saman med mellom anna venninna Siw Øfstegaard Heimdal er ho ofte på stadion, og ofte å finna også på bortekampane.

– Det er umogeleg å planleggja andre ting før terminlista kjem, seier Henriksen.

Dei har partoutkort på stadion både på herre- og kvinnekampane.

– Det er tungt for lommeboka. Om me skal ut i Europa, vil eg prioritera å dra på herrekampane, seier Heimdal.

Sotra-trenar Renate Blindheim måtte konstatera at Brann sitt tempo vart for høgt. Til høgre bak står Brann-trenar Eirik Horneland. Foto: Kyrre Styve

Treningskampen laurdag kom i stand på kort varsel. Brann skulle eigentleg spela mot Åsane, men det viste seg at Åsane ikkje hadde nok spelarar tilgjengeleg til kamp.

Dermed vart kampen flytta til Straume idrettspark, og motstandarane vart Sotra SK.

Blåtrøyene kom på ein sterk tredjeplass i andredivisjon i fjor. Raudtrøyene tok sølv i eliteserien, bak Bodø/Glimt.

Sotra-herrane har serieopning heime mot Notodden 6. april. Brann-herrane har sesongopning borte mot Tromsø 1. april.

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Også på taket av hovudtribunen var det mykje folk. Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve

Foto: Kyrre Styve