Kunne endelig samles igjen

OPPSLAGSTAVLA: Sotra Kampsportklubb arrangerte Nordsjø Camp første helgen i april. Det føltes som at lyset ble slått på igjen etter lang tids mørke, skriver Kenneth Rokkan.

Vi har vært igjennom to år med isolasjon. To år der vi ikke har hatt muligheten til å møtes og trene. Det har vært ekstra strenge regler for kontaktsporter, og spesielt for voksne.