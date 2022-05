Born støttar born i Ukraina via Misjon Uten Grenser

OPPSLAGSTAVLA: Det å kunne bidra med hjelp for dei som har det vondt, er ikkje berre godt for dei som mottek hjelpa, men og i stor grad for gjevaren, skriv Ingalis Apelthun Malmo

Iveren og gleda er grenselaus når born får kjenna seg nyttig. Kreativiteten blømer når borna i og rundt «Lyckliga gatan» på Bildøy på Sotra vil gjera noko viktig for born som har det vondt.