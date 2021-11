«Lyskvinna» er avduka

-Så kjekt å sjå deg igjen. Det var koseleg, sa Kari Bugge Gjerstad då ho tende lysa til «Lyskvinna» fredag.

Mange har sett kunstverket når dei har vore innom lokala til bibliotek og innbyggjarservice på Straume, men koronaen har sett ein stoppar for å markere at «Lyskvinna» no er på plass.