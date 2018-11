Da fregatten «Helge Ingstad» kjørte i en tankbåt ved Stureterminalen natt til 8. november, slapp store mengder drivstoff ut i sjøen. Mattilsynet gikk ut og advarte folk mot å fiske i nærheten av havaristen på grunn av forurensingen.

Blom Fiskeoppdrett var bare noen få uker unna sløying av laksen i merdene som ligger noen få kilometer sør for ulykkesstedet. Oppdrettsselskapet krever nå at Forsvaret betaler utgiftene med å flytte 750 tonn ørret fra merdene til et annet anlegg.

Ifølge Teknisk Ukeblad, som først omtalte saken, hadde ørreten som måtte flyttes en verdi på rundt 30–40 millioner kroner.

I kravbrevet fra selskapet skal det også være påpekt at oppdrettslokaliteten kan bli ytterligere rammet som følge av flere utlipp i forbindelse med heving og fjerning av havaristen, skriver Sysla.

Vestnytt har forsøkt å få kontakt med daglig leder Øyvind Blom i Blom fiskeoppdrett, uten å lykkes.