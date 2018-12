I april var det trafikk og køtiltak som var den store snakkisen blant befolkningen vest for Sotrabrua. Dette preget også spaltene våre.

Fra og med mandag 16. april ble det innført køtiltak i morgenrushet. Både riksveg 555 og flere lokalveier i tilknytning til riksvegen ble berørt av trafikktiltakene.

Delte meninger om køtiltak

Dagen etter at køtiltakene ble innført var det blandede reaksjoner fra pendlerne. Den første konklusjonen fra Statens vegvesen var at trafikkaoset uteble, men det var det neppe alle som var enige i.

– Vi var bekymret for utslagene på lokalveiene rundt Straume og rundkjøringen i Storskaret, men her var det ingen problemer, sa Tor Høyland i Statens vegvesen etter at morgenrushet var over.

– Dette er akkurat like håpløst som vanlig. I dag var det lengre kø og bussen brukte lenger tid til Sotrabrua enn vanlig, sa May-Britt Karlsen fra Kårtveit. Hun har tatt bussen til Bergen i 11 år.

Da den første uken med køtiltak nærmet seg slutten, samlet Vestnytt noen av Facebook-kommentarene som var blitt postet på vår Facebook-side:

«Fra Øygarden starter køen på Knappskog i dag. Tragisk, ble bare verre med dette tiltaket».

«MYE verre!!! Har kun 8 km til jobb. Men bruker jo pine meg opptil 1 time til jobb. Før brukte jeg 10-20 minutter til jobb».

«Kjempefint tiltak for de som bor på Straume. Aldri hatt så kort kjøring til sentrum. Verre for de som må gjennom Kolltveittunnelen».

Her er noen av de andre sakene Vestnytt skrev om i april:

Stian Knappskog fra Knappskog forsker på brystkreft. Gjennombruddene har ført til mer treffsikker behandling, og nå skulle erfaringene overføres til andre kreftformer.

– Vi kloner genfeil og setter dem inn i kreftceller som vi kan manipulere og få informasjon om respons på behandling, forklarte Knappskog til Vestnytt i april.

Den tidligere eliteserietreneren i håndball, Anders Fältnäs ble engasjert som ny sportslig leder for ungdoms- og seniorhåndballen i Sotra Sportsklubb.

– Det er fullt mulig å få et 1. divisjonslag på Sotra innen fem år, slo den meritterte svensken fast.

- Strilekvinnene laget festklær ut fra det de fikk tak i av perler og sånt. De var kreative, så hvorfor skal vi være så firkantede når det gjelder bunadstradjonene?, spurte Hilde Christensen. Hun ønsket å lage en striledrakt for alle i den nye storkommunen.

Inger Elise J. Økland (arkivfoto)

Straume blir som en «sveitserost» av tunneler og underjordiske anlegg når Sotrasambandet står ferdig, mente planansvarlig Lilli Mjelde i Statens vegvesen. Hun bruker sveitserosten som et bilde på hvordan fjellet under Straume vil se ut om noen år.

Laksebedriften Norse Production ble slått konkurs, og situasjonen var uavklart for 120 ansatte ved pakkeriet på Skaganeset.

– Vi tar en dag av gangen og prøver å holde driften i gang, mens vi jobber med å få til en permanent løsning, sa bobestyrer Bjørn Åge Hamre til Vestnytt.

Verdens beste håndballnasjoner tok turen over Sotrabrua da Sotra Arena var vertskap for en firenasjonersturnering for menn. Flere tusen tilskuere var på plass, mens flere hundre dugnadsarbeidere fra Sotra Sportsklubb var med på å lage håndballfest.

Inger Elise J. Økland (arkivfoto)

Det var mange som fikk fortjent heder og ære under kultur- og idrettsgallaen i Fjell. Svein Lie, Algrøy bygdakor, André Algrøy og Kenneth Straume, Torill Aglen, Endre Nordvik, Nils Harald Lie, Isabel Cloin, Mikal Sekkingstad, HordaLAN og Kenneth Bruvik var blant dem som fikk priser.

Fjell kulturskulekor fylte kultursalen i Fjell rådhus med sang og dans for å feire sitt 40-årsjubileum.

Dette skjedde i mai

– I starten snakker vi om 10-15 arbeidsplasser lokalt for å drifte anlegget. I andre fase er potensialet betydelig større. Det var anslagene til prosjektdirektør Sverre Overå i Statoil da han snakket om det kommende mottaksanlegget for karbonfangst i Naturgassparken i Øygarden.

Flertallet i kommunestyret i Fjell gikk inn for å legge ned Liljevatnet skule etter skoleåret 2018/19 og Tellnes skule denne høsten.

– Å legge ned en av de nyeste skolene i kommunen (Liljevatnet, red.anm.), fremstår absurd for innbyggerne i kommunen, mente Andreas Sjalg Unneland (SV).

– Dette er trist. Men når skolen først legges ned er vi glade for at alle elevene blir sendt til Skogsvåg, sa FAU-leder Tonje Hagenes ved Tellnes skule til Vestnytt etter at vedtaket var fattet.

Sotra SK fikk storfint besøk av Brann i andre runde i cupen. Strilene klarte seg greit i møtet med storebror, men eliteserielaget fra Bergen så likevel ut til å ha ganske god kontroll på 3. divisjonslaget fra Straume. Brann vant 4-0 etter scoringer av Jonas Grønner, Deyver Vega, Peter Orry Larsen og Ludcinio Marengo.

Vestnytt tok et dypdykk i folketallsveksten i regionen de ti siste årene. Ifølge tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) er det Angeltveit som har hatt den desidert største folkeveksten i Fjell kommune, Folketallet i den populære bygden er nesten doblet siden 2007, med en økning fra 658 personer for drøyt ti år siden, til 1287 i 2017. I Øygarden er det Breivik som er den bygden med størst prosentvis vekst, mens Høyland/Kleppe tronet på toppen i Sund. Her har folketallet økt fra 344 i 2007 til 738 i 2017.

Inger Elise J. Økland (arkivfoto)

Den store strandryddedagen markerte slutten på den storslåtte «Hele Norge rydder»-aksjonen i regi av NRK. Vestnytt var med da folk fra Åse og Skoge grendalag plukket boss i strandsonen på vestsiden av Sotra.

En konflikt mellom utbygger og Sund kommune førte til at rundt 50 hus risikerte å få veien sin stengt. Bakgrunnen for konflikten var at verken beboerne eller Sund kommune er fornøyd med arbeidet utbygger har gjort på vei og annen infrastruktur i Skuggen.

Tirsdag 15. mai ble 20 års kamp kronet med seier da et overveldende flertall på Stortinget ga klarsignal til Sotrasambandet. Dermed var det klart at det nye fastlandssambandet til 10 milliarder kroner kommer.

Inger Elise J. Økland (arkivfoto)

Trodde du at lesehesten er det eneste dyret som interesserer seg for bøker? I løpet av våren var hundeeier Stine Olsen og hennes firbeinte følgesvenn Torjus på praksis på Foldnes skule for å fullføre Torjus sin utdannelse som lesehund. Etter sommerferien skulle Torjus bli ansatt ved skolen for at elevene skal få lese til ham.

– Det er bevist at dette har en positiv effekt, sa rektor Ragnhild Knudsen Magerøy.

Magnus Buseth Danielsen (arkivfoto)

Dette skjedde i juni

Da Norse Production gikk konkurs, tok tre av de ansatte skjeen i egen hånd og startet Sund Laksepakkeri. 50 Norse-ansatte, de fleste polske statsborgere, fikk ny jobb samme sted, for samme kunde, men med nye eiere. Ingen av de ansatte som var fagorganisert i Norge fikk jobb i det nye selskapet.

Utad var livet Facebook-flott, men innenfor husets fire vegger var alt annerledes. Vestnytt skrev om den sterke historien til Maria Andrea Misje-Faye (35) fra Vik i Øygarden. Hun er grunnlegger av et forum på sosiale medier hvor helt vanlige kvinner forteller hvordan de egentlig har det. Ideen kom etter et tøft samlivsbrudd.

Inger Elise J. Økland (arkivfoto)

Etter tre år ble endelig båtvraket «Lomax» fjernet ved Buarøy.

Det var en rekordvarm, og ikke minst tørr, forsommer i år. Det ble innført totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Brannsjef Bjørn Olav Paulsen var fornøyd med at folk flest fulgte reglene i Fjell, Sund og Øygarden.

– Vi har ikke hatt de store utfordringene, så det virker som at folk har skjønt alvoret, sa Paulsen.

Den svært populære barnemusikalgruppen DoReMi hadde sin aller siste forestilling i kultursalen i Fjell rådhus. Ildsjel Beate Bøe valgte å gi seg etter 13 år som teatersjef, og dermed var siste tone satt. Det gikk ikke lang tid før fire tidligere DoReMi-skuespillere bestemte seg for å starte opp det nye musikalteateret Bella.

Nest-Sotra leverte det som sannsynligvis var sesongens beste forestilling da laget slo Viking hele 5-0 hjemme på Ågotnes Stadion.

– Dette er muligens den største dagen i klubbens historie, sa Nest-trener Steffen Landro til Eurosport rett etter kampslutt.

Viking vant til slutt hele 1. divisjon og rykket opp til eliteserien.

Anne Jo Lexander (arkivfoto)

Sund-ordfører Kari-Anne Landro meldte at hun gir seg i politikken når Sund kommune blir historie og Fjell, Sund og Øygarden slår seg sammen til én storkommune.

– Jeg tenker at jeg skal bli litt mer «supermom» for jentene mine som går i første- og fjerdeklasse, sa Landro.

Nye Øygarden kommune skal styres av fem kommunalsjefer i tillegg til rådmann. Det var bestemt at Rune Lid får jobben som økonomisjef. I første omgang ble de fire andre toppjobbene kun utlyst internt.

– Det står ikke uttrykkelig i loven at statlige stillinger skal lyses ut eksternt, men det er alminnelig skikk og bruk at det blir gjort. Dette er i alle fall i en gråsone, sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til Vestnytt.