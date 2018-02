Fant båt i søk etter savnet fisker

– Klokken 10.08 onsdag formiddag fikk vi melding om at det ble funnet en tom båten i fjæren ved Eidespollen i Sund. Vi antar at dette funnet kan ha sammenheng med den savnede personen i Sund, sier redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Eidespollen ligger sør for Hammersland.

Fra grovsøk til finsøk

Det er nå satt i gang en større redningsaksjon i området.

Stian Kvam

– Vi går nå fra et grovsøk til finsøk med båt på sjø og helikopter og bakkemannskap på land. Det blir gjort søk på begge sider av viken, opplyser Frøland til Vestnytt i 10.30-tiden onsdag.

Det er Hovedredningssentralen som koordinerer aksjonen.

– Vi holder fortsatt alle muligheter åpne. Vi vet ingenting om når mannen eventuelt kan ha falt over bord eller om han kan ha tatt seg i land, sier Frøland.

Savnet siden lørdag

Det var tirsdag ettermiddag at en mann i begynnelsen av 40-årene ble meldt savnet etter at han dro ut for å fiske lørdag ettermiddag.

Den siste observasjonen av mannen ble gjort i 15-16-tiden lørdag.

– Han ble da kjørt til båten sin i Skogsvåg. Mannen dro ut alene for å fiske. Vi har ikke fått meldinger om at noen har sett vedkommende siden lørdag, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord til Vestnytt onsdag morgen.