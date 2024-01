To bilar dominerer bilparken i Øygarden, men det er ein annan bil som har soleklart høgst vekst

I Øygarden kommune har eigardelen av Tesla Model Y auka med 49 prosent. Trass i er ikkje Tesla-modellen blant dei tre mest eigde bilane.

Tal frå Opplysningsrådet for Veitrafikken fortel at det var 20.499 personbilar i Øygarden 1. januar i år. På topp-10 lista er over halvparten av bilane elektriske.