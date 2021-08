Slik ser 50 år med oppsamlet plastvrak ut. Øya er et eldorado for forskerne

Hele uken finner du forskere på alle fire i viken på Lisle Lyngøyna. Prosjektet imponerte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Let’s see ... plastic, metal, fishnet ... looks like plastic ...

Alessio Gomiero gnikker vekk litt av jorden, og jo da, det var en stor plastkork som skjulte seg bak skitten, ja.