Torsdag fortalte meteorolog Frode Hassel at vêret på nyttårsaftan såg ut til å bli bra.

Fredag er tonen frå Meteorologisk institutt ein litt annan.

– Det vil nok koma ein god del nedbør utover dagen. Samstundes er det venta at det skal letta litt utover kvelden, og slik det ser ut akkurat no er det mogleg at me er heldige og får opphaldsvêr når rakettane skal skytast opp, seier vakthavande meteorolog Aslaug Skålevik Valved.