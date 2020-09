Herman ble født med nyresvikt. Nå ønsker mamma og pappa å spre budskapet om å bli organdonor

Seks dager etter at Herman Sæhle Evans (2) ble født, ble det klart at han trengte en ny nyre. Da ble pappa organdonor. Nå ønsker Iselinn Sæhle Jansen (28) og Ruben Evans (29) å skape blest rundt organdonasjon gjennom et virtuelt løp denne uken.

Det er en av de første, fine høstdagene i år. Solen skinner og luften er skarp. Herman Sæhle Evans (2) er klar for tur med mamma Iselinn Sæhle Jansen, pappa Ruben Evans, bestefar Odd Hansen, bestemor Hilde Helmine Leknes og tante Frida Leknes.

Han er ivrig. Peker, ler og snakker om sjokomelk, smoothie og Bukkene bruse.