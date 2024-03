Det dreier seg om eit landanlegg for mellomlagring av CO2, med røyrleidning ut til det permanente lageret. Dette lageret ligg i den geologiske formasjonen Smeaheia, under Nordsjøen.

Equinor fekk i 2022 lisens for lagring av CO2 i Smeaheia. Det er planlagt å lagra opp til 20 millionar tonn CO2 i året i lageret under sjøbotnen.

Meir karbon enn Northern Lights

Smedaheia har altså kapasitet til å halda på langt meir karbon enn 1,5 millionar tonn årleg, som er det Northern Lights skal levera i første fase. Til samanlikning skal eit eventuelt anlegg på Sture levera 5 millionar tonn karbon frå oppstart, planlagt til 2028, medan Northern Lights startar opp no til hausten.

Då skal det første spesialbygde tankskipet med karbon sigla inn til Blomøyna. Equinor ser på moglegheiten for eit liknande opplegg på Sture. Karbon som er fanga ved ulike industrianlegg kan fraktast på skip til Sture, frå ulike kundar på kontinentet. I tillegg vurderer gigantselskapet å frakta CO2 gjennom nye røyrleidningar frå Europa, direkte til Smeaheia.

Lagringsanlegget på Sture vil fungera på samme måte som Northern Lights, men i større skala. Bildet syner lagringstankane ved Northern Lights på Blomøyna. Foto: Malene Andersen (arkiv)

Konkurrerer med Alver

Equinor sitt alternativ til Sture er altså å bygga på Mongstad. Selskapet har sett i gang parallelle planprosessar både i Øygarden kommune og Alver kommune. Equinor tek sikte på å velja lokalitet i løpet av mars.

– Eg håper sjølvsagt at valet vil falla på Øygarden og vil gjera kva eg kan for å få anlegget til Sture. Det vil styrka oljeterminalen der og gjera Sture endå viktigare for Equinor, seier ordførar Tom Georg Indrevik (H).

Austevågen

Mottaksanlegg for CO2 er planlagt i Austevågen, sørvest for Stureterminalen. Mellomlagringstankane vert om lag 40 meter høge. For ilandføring av CO2 frå skip legg Equinor opp til å etablera kai inst i Austevågen. Karbonet vert så frakta frå landanlegget til Smeaheia-reservoaret, via ein røyrleidning. Fleire ulike traséalternativ for røyrleidninga er under vurdering.

– Viss Sture får dette anlegget blir det ikkje nødvendigvis så mange nye arbeidsplassar, men det blir uansett eit spanande tilskot. Northern Lights opnar for ny industri i Øygarden, håpet er at eit lagringsanlegg lengre nord vil gjera det samme, seier Indrevik.