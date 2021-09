Det kan gå nesten to år til vi ser byggeaktivitet

Når, hvor og på hvilken måte. Sotra link-sjefen svarer om Sotrasambandet.

– Det er et attraktivt prosjekt, som er spennende og henger høyt. Vi synes det er veldig moro at vi kan hjelpe til med å løse denne flaskehalsen, det gir en ekstra motivasjon å vite at vi vil få fornøyde sluttkunder når veien er ferdig, sier tilbudsleder Christoffer Meidel Bjerke i Sotra link.