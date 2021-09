Hevda han drakk ein halv liter heimebrent etter at bilen var parkert, men ingenting før

Mannen sa først han hadde drukke ein øl. Så blei det til ein halv liter heimebrent, men han hevda framleis det var etter han var ferdig å køyre bil.

Det var ei aprilnatt i år at ein forbipasserande sjåfør i Øygarden la merke til at mannen i 40-åra hang over rattet og køyrde langt under fartsgrensa.