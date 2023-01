Sotrasambandet: Støyskjermer for 250 millioner kroner

Bruker 250 millioner på støytiltak hos 400 boligeiere.

Mens noen er fornøyde med å få oppgradert boligen på statens regning, er andre sterkt plaget av ulempene som Sotrasambandet medfører.

– Samfunnet må være klar over at vi er noen som betaler for det. Vi bor på en anleggsplass, tett på det som blir en trafikkmaskin, sier Karin Thorgrimsen (82) i Gjertrudvegen på Straume.