Tirsdag mellom klokken 14.50 og 16.00 hadde politiet laserkontroll på Sotrabrua.

– Laserposten var plassert i Drotningsvik, så vi målte bilene som kjørte over broen mot Bergen, sier Kjell-Bjørn Heggøy ved Øygarden og Askøy politistasjon.

Det var til sammen 49 reaksjoner. 48 av førerne fikk bot.

– Men en av førerne stoppet ikke for kontrollen. Politiet klarte å søke ham opp, og da hadde bilen kjørt til Askøy. Vedkommende ble stanset på Kleppestø, sier Heggøy.

Mannen i 40-årene kjørte uten gyldig førerkort og slo positivt ut på cannabis.

– Han blir anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort og for at han unnlot å stanse for kontroll. Han ble dimittert etter blodprøve på legevakten, sier Heggøy.