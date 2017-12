Ekstremt mykje vatn

I natt oppgraderte meteorologane varselet sitt til ekstremvêr, ein våt slask som altså har fått namnet Birk. Denne karen har skapt problem i heile bergensregionen natt til veslejulaftan, med store mengder vatn i hagar og kjellarar.

Vatn i vegane

Vest for Sotrabrua er det vatn i vegbana politiet har fått meldingar om.

– Klokka 21 kom det melding om mykje vatn i rundkøyringa ved Spildepollen i Sund. Bilane måtte køyra motsett veg av normalt køyremønster for å koma seg gjennom, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Politiet melde frå til vegtrafikksentralen om problema i rundkøyringa, der ein kan ta av i retning Telavåg og Glesvær. Vegvesenet fekk også vidaresendt melding frå politiet om mykje vatn i vegbana ved Fjell gard.

Privat

Verst i indre strøk

– Klokka 21.53 vart det meldt inn problem på fylkesveg 555, der ei lita elv har teke vegen ut i vegbana, seier Hellesund.

110-sentralen meldte kring klokka 21 at brannvesenet var ute og sjekka ein kjellar på Spjeld, der vatnet truga med å trenga inn.

Vestnytt har også fått melding frå ein lesar om mykje vatn og dreneringsproblem på parkeringsplassen ved gamleskulen på Fjell.

– Folk frå kommunen stilte opp seint fredag kveld for å reinska kummar. Det imponerer, men ein bør ha jamnleg vedlikehald. Me jobba til klokka to på natta for å halda vatnet unna huset. Likevel fekk me eit par hundre liter inn på golvet, opplyser lesaren på Fjell gard.

Både der og andre stader kan det ifølgje meteorologen koma meir vatn i løpet av laurdagen. Mykje meir. Verst blir det i indre delar av Hordaland og Rogaland, der NVE åtvarar mot ras.

– Det har alt kome ein god del nedbør. Og dette vil halda på til i kveld, seier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Oppjustert varsel

Ved Meteorologisk institutt var dei mot slutten av veka avventande med å varsla ekstemvêr, men nye prognosar er grunnlaget for ekstremvarselet Birk.

– Både nye prognosar og nedbørsmengdene som allereie har kome gjennom natta bidreg til varselet, seier Anne Solveig Andersen til NRK Hordaland.

Vinden vil auka på utover dagen. Når vinden i kveld dreier retning frå vest til nord varslar Andersen at regnet går over til byger.