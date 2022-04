Espen er Øygarden FK sin nye supporterleder

Som nybakt supporterleder så Espen Elverum laget sitt vinne på hjemmebane i åpningskampen lørdag.

Vinden blåser kraftig på Ågotnes lørdag formiddag. Espen Elverum kommer til stadion i supporterjakke og sjal, med flagget i sekken.

– Jeg er så spent. Ullern er et lag jeg vet lite om. Det er umulig å vite hvor gode de er. Jeg har skjønt at de har mange gode spillere og at de er et offensivt lag når det gjelder kontringer, så vi skal være forsiktige. Men jeg tror det blir plankekjøring for Øygarden.