Foreslår gratis buss til og frå Øygarden i fem år

Ordførar Tom Georg Indrevik lanserer tre moglege tiltak for å redusere køane.

På det meste har det passert over 30.000 køyretøy over Sotrabrua per døgn. Den aukande køen uroar ordføraren.

– Dette fører til stor belastning for samfunnet og den enkelte.