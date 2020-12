Travle dager for Beate Husa fra Kleivane

– Jeg tåler en kritisk presse, det er en del av demokratiet, sier Beate Husa (KrF).

Hun gikk ut fra lokalpolitikken i Sund for to år siden - og gled nærmest rett inn som helsebyråd i Bergen kommune. Og i en mindretallsbyråd, er Beate Husa (49) fullt klar over at selv om du er byråd den ene dagen, er det ikke sikkert du er det den neste.