Provosert av innreiseregler: - Vi har vært flinke, men straffes

Industribedriften på Ågotnes er mektig provosert over at de nå straffes med strenge innreiseregler, selv om de har testet ansatte og fulgt karantenekrav.

Daglig leder Jonny Eikås er kraftig provosert over innreisereglene som ble offentliggjort onsdag kveld. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)

– Vi har hatt obligatorisk testing av våre ansatte helt siden 12. mars fordi vi har et ansvar for å ikke bringe inn smitte. Det har vi unngått. Nå blir vi straffet for at andre bedrifter har gitt blaffen, sier Jonny Eikås.