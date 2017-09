Her er VMs største stjerne på Rong

Rong har vel sjelden hatt flere kjente ansikter enn det vi fikk se på søndag.

Størst av dem alle. Peter Sagan. Da han ankom i lagbussen sin sto den ferske lokale fanklubben fra Blomgvåg skule klar med korpsmusikk og heiarop.

Jan Willie Olsen

De norske stjerne fikk også sin dose jubel. Spesielt på scenen i Rong der Odd Christian Eiking og Skjerping ble presentert i tillegg til sine hjemsteder med henholdsvis Askøy og Sotra.

Om du lurer på hvorfor Sagan er så stor så holder det å se på merittlisten hans. 27-åringen har vunnet VM to år på rad og er storfavoritt søndag også. Mannen har også et ganske avslappet forhold til det meste, som han understreket med å si at han ikke så noe poeng med å trene i VM-løypen.