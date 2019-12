Nyheitsåret 2019: Planane for ny bru var klare

I februar kunne Vestnytt presentera planane for den nye brua som skulle byggjast rett sør for Sotrabua. Nyebrua skal få fire felt, blir 134 meter lenger enn dagens bru og 44 meter høgare. – Det blir ei hengebru slik som dagens bru, og utsjånaden blir ganske lik, sa prosjektleiar for Sotrasambandet Espen Hammersland.

Brua er sentral i det nye Sotrasambandet, som omfattar firefeltsveg frå Kolltveit og austover forbi Storavatnet i Bergen.

Det kjem ikkje vindskjerming på brua, men med fire felt og midtdelar meiner Vegvesenet at faren for møteulukker ved vingling i vindkasta er mykje mindre.

Her kan du lesa og klikka deg inn på ein del av sakene Vestnytt skreiv i 2019:

Anne Jo Lexander (arkiv)

Januar

Sotralista hadde bestemt seg: Dei skulle stilla til val også i nye Øygarden kommune. Men det var ikkje på tale å endra partinamnet. Dei ville heller endra kommunenamnet. og ei av fanesakene var å skrota namnet på storkommunen. – Me er særs misnøgde med namnet, sa Sotralista-leiar Svein Bergh.

Sartor storsenter kunne feira rekordomsetnad. I ei tid der butikkar og kjøpesenter er hardt pressa av netthandel, klarte Sartor å omsetja for nesten 2,3 milliardar. Det var ein auke på ein halv milliard på tre år. Black friday var den dagen butikkane på Sartor selde mest, medan julehandelen i desember var dårlegare enn året før.

Endeleg var det klart for åpning av det nye ungdomshuset på Ågotnes. Bygget var tidlegare brukt til barnehage, men skulle no bli samlingsstad for ungdom.

For å få bukt med køane, var det innført diverse begrensingar i køyremønsteret på Bildøy og Litlesotra. No viste statistikk at det førte til ei innsparing på opp til fire minutt i morgonrushet mellom rundkøyringa vest for Kolltveittunnelen og Sotrabrua.

Børge Haugetun fann seg nytt parti. Øygarden-ordføraren var medlem i TVØ, som skal skrinleggjast når kommunesamanslåinga er eit faktum. I januar vart det klart at han melde overgang til Venstre.

Planane for ny fylkesveg mellom Kolltveit og Vorland vart lagt fram. Veganlegget vart prisrekna til 3,5 milliardar kroner, inkludert fire tunnelar og sju bruer.

Høgre-politikar Harald Victor Hove ville flytta den ytre bomringen frå Bergen til Sotrabrua. - Eg ønskjer ikkje ein strilekrig, men me må sjå på den totale bompengebelastninga, sa han til Vestnytt. Like etter fekk forslaget hard medfart på leiarplass i Vestnytt.

Sundsokningane likar raudvin betre enn sjampis. I alle fall om ein gjekk etter polstatistikken. Vinmonopolet hadde opna i Skogsskiftet, og raudvin var altså særs populært blant kundane.

Sjøforsvaret

Februar

Det var rekordmykje trafikk på Sotrabrua. Anna enn ein knekk under oljekrisa for rundt fem år sidan, hadde det gått jamnt oppover. Det viste statistikken for 2018, som var klar i februar i år. I snitt køyrde det dagleg 27.596 køyretøy over brua.

Sjøforsvaret jobba med å tømma den havarerte fregatten for våpen. KNM Helge Ingstad låg på botnen i Hjeltefjorden, og i februar tok forsvaret ut fleire torpedoar og detonerte dei i nærleiken.

Svømmehallen i Hjeltefjorden Arena var planlagt utan publikumstribune. Men politikarane tok grep i tolvte time. Dei gjekk inn for å låna ytterlegare seks millionar kroner til å laga tribuneanlegg på eine kortsida. Vedtaket kom akkurat i tide før sjølve byggjearbeida skulle starta.

Bompengeopprøret i bergensområdet spreidde seg vestover. Folkeaksjonen nei til meir bompengar etablerte seg vest for Sotrabrua. Einar Hadler Jacobswen og Odd Erik Lind i bompengelista frykta stadig aukande bompengar på nye vegprosjekt på Sotra.

Rong Brass jubla for pallplasss i sin andre sesong i 1. divisjon. I NM for brasskorps tok dei ein sterk tredjeplass. Nokre månader tidlegare gjekk korpset til topps på første forsøk i 1. divisjon i Siddis Brass.

Ein tidlegare lokalpolitikar vart dømt til 16 års fengsel for ei rekkje nett-overgrep mot barn. Mannen hadde betalt vaksne i andre land for å filma barn i seksuelle situasjonar.

Cerebral parese gjorde at Vegard Sørlie Krogsæther måtte slutta med fotball som tiåring. Men no gjorde han det stort som parautøvar i skyting. 14-åringen sopte inn titlar i krinsmeisterskap og andre konkurransar. - Draumen er å delta i Paralympics i Paris i 2024, sa sundsokningen.

Namnestriden i regionen tok ikkje slutt. Mange protesterte mot at den komande storkommunen skal heita Øygarden, og vil heller ha Sotra som namn. Men også på andre område skapar samanslåinga krangel. Fylkespolitikarane vedtok at den komande vidaregåande skulen skal heita Øygarden vidaregåande.

Lufttransport

Mars

Bakscenen på Straume måtte pakka saman. Der hadde det vore gjøgling og revyar og stand up, men no skulle heile bygget rivast. Gjengen bak såg ikkje lyst på å finna seg eit nytt, fast lokale, men lova å halda fram med gjøgleriar på meir omflakkande basis.

Innbyggjartalet i regionen passerte for første gong 38.000. Det var spesielt i Fjell og Sund det hadde vorte fleire folk dei siste åra, medan Øygarden nesten stod på staden kvil.

Trålaren «Northguider» forliste i Barentshavet, og det måtte ein dramatisk redningsaksjon til for å få mannskapet i tryggleik. Halvparten av mannskapet var frå Sund. - Det kunne blitt ei tragedie, sa Atle Forland (54).

Ein liten hund vart drepen av ein rottweiler. Tragedien skjedde på Ågotnes, då ein cavalier king charles spaniel på tur møtte den langt største hunden. - Hunden vart så skada at han måtte avlivast, sa politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.

Utestaden og restauranten O’Learys på Straume stengte. Det var rett og slett ikkje nok inntekter. Men planen var å opna att med eit anna konsept. Fleire spisestader i Straume-området hadde slite, og no var det altså kroken på døra for sportsbaren.

Det var bråk i Nye Øygarden Frp. Partiet såg ut til å gå opp i liminga då fleire sentrale politikarar trekte seg frå lokallaget. Dei viste mellom anna til manglande tillit til leiaren og delar av styret.

– Eg skulle ønskja foreldra vart flinkare til å slutta å tenkja: «Det skjer ikkje med min ungdom». Det sa politioverbetjent Janne Espeseth, som mellom anna snakka om rusbruk blant unge. Ho var betenkt over at narkotika vart ufarleggjort i ein del miljø.

– Det har skjedd at eg har måtta ta opp lån for å kunna sponsa. Det sa entreprenør Kåre Bjorøy, som sleit med å seia nei når nokon kom og ba om stønad.

Tim-Robin Lihaug vart europameister i Sotra Arena. Boksaren slo finske Timo Laine. - Det var ei heilt rå oppleving å få boksa på heimebane, sa han.

April

Ja-kommunen Fjell ga dobbelt så mange dispensasjoner i byggesaker som fylket. Mer enn en tredel av byggesakene er nemlig basert på dispensasjoner fra arealplanen. – Det betyr mye for folk å få ja, så vi strekker oss så langt vi kan, uttalte byggesaksleder Linda Midtkandal, og trodde den høye andelen skyldes dels gamle arealplaner.

Gjennom Sundbo Eiendom AS, planlegger Knut Jørgen Hauge 400 boliger i Skogsskiftet.

Mobbing i Frp skal ha gjort at kommunestyremedlemmene Ingunn Stenehjem og Kjetil Hansen meldte seg ut av både lokallaget Fjell og av partiet. De meldte seg ut i mars - og i april hevdet de at bakgrunnen var mobbing og utfrysing.

I vår serie ung og utenfor fortalte 25 år gamle Marta Engevik Fjæreide om overgrep, spiseforstyrrelser og alvorlige psykiske problemer. Hun ble hyllet for åpenheten, og senere hyret av Helse Bergen som brukerrepresentant for å lage et bedre tilbud for folk som trenger hjelp på Askøy og nye Øygarden.

Mangel på informasjon fra Kvinneklinikken gjorde at Britt Algrøy på vegne av jordmødrene i nye Øygarden kommune ropte varsku, og fryktet for sikkerheten til nybakte mødre og nyfødte.

Vi tok også farvel med sokneprest Terje Aannerød, som døde av kreft bare 53 år gammel.

Pitstop-modellen, som gir ungdom som faller utenfor en ny sjanse, skal kopieres i Arna, Bergen og Årstad, og på Ågotnes ble en ny samlingsklubb for ungdom startet.

Lokalsykehuset ble åpnet, og på Rong kan det skjule seg et glemt vikingskip.

Mai

Kretsgrensen mellom Knappskog og Kolltveit ble flyttet av Fjell kommune.

Bergensklinikken skulle ta over lokalene til Solhaug sjukeheim, ble kjent i mai.

Mattilsynet stengte ned Umre Pizza & Kebab på dagen på Ågotnes. De åpnet opp igjen noen dager etterpå.

I serien ung og utenfor forteller 19 år gamle «Ole» at han ble kalt dum på grunn av dysleksi og banket opp på skolen. Han har bodd på fem institusjoner og ruset seg fra han var 16 år.

Tradisjonsrike Skjergardsrittet ble arrangert for 40. gang. Etter rittet fortalte leder i CK Sotra Jens-Eivind Kobbeltvedt at deltakere hadde funnet tegnestifter i dekkene. Seks syklister punkterte og politet kalte det for direkte farlig.

Mowi

Regionen fikk et uventet kongelig besøk i mai da svenske kronprinsesse Victoria dukket opp.

Byvekstavtalen har vært diskutert i store deler av 2019. En avtale ble stoppet i mai av Terje Søviknes og Os. Samtidig nærmet valget seg. Flere politikere meldte at de ville si takk for seg som lokalpolitikere etter valget.

Fjell kommune inviterte til folkemøte om den planlagte godshavnen på Ågotnes.

Juni

Et dobbeldrap rystet Sotra da ekteparet Per Arne Ormehaug (67) og Siri Helen Johannessen (66) ble drept på Kolltveit. Politiet pågrep en mann på stedet og han ble siktet for drap på foreldrene sine.

Rundt 3500 ansatte fikk brev om at de overføres til Nye Øygarden kommune. Tillitsvalgte gikk ut og sa at folk var urolige for at de ikke hadde fått nok informasjon, og at de måtte svare fort om de ønsket å bli overført.

18 tonn med fisk strandet ved Trengereid etter at en lastebil havnet i grøften. Mindre dramatisk var det da Fjell-ordfører Marianne Bjorøy viet sin egen sønn.

Sundheimen fikk besøk av daværende eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug (Frp).

Christine Fagerbakke

I julen 2018 fikk flere på Hjelteryggen narkotika i postkassen. I juni skjedde det igjen. Lensmann Torbjørn Mørk fortalte at de jobbet konkret opp mot enkeltpersoner.

Diskusjonen om navnevalget på den nye storkommunen har pågått lenge. I juni fikk Vestnytt Respons til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å se hva folk mente i navnedebatten.

Rådmann Steinar Nesse så potensial for båtrute med stoppested på Ågotnes, Brattholmen og Straume Sjøfront. Anita Garlid Johannessen (Frp) kalte det for bortkastet penger av Skyss å utrede en mulig hurtigbåtløsning mellom Bergen og Sotra.

En lang rekke lag og organisasjoner fikk slettet milliongjelden sin.

Etter flere saker om rus med ungdom involvert ble det laget en prosjektgruppe for å kartlegge omfanget. Gruppen kom med en rekke forslag til tiltak for å kvele ungdomsrusen.

Juli

Sund Laksepakkeri på Skaganeset ble dømt for diskriminering i arbeidslivet mot 45 polske arbeidere. De ble dømt til å betale nærmere 20 millioner kroner i erstatning, men holdt tilbake pengene. Eierne anket dommen i september.

Nest-Sotra unngikk konkurs etter å ha innfridd kravet fra kemner og skattevesen. Da presenterte de også planene om å lage en ny toppsatsing i Øygarden Fotballklubb.

Sartor storsenter meldte at Barnas hus kommer til senteret på Straume. Brannvesenet kunne samtidig juble for planene med å bygge ny brannstasjon på Hammersland.

Verdier for rundt 300.000 kroner var borte vekk fra opplevelsesenteret til The Dale Oen Experience på Rong. Robin Dale Oen var bekymret for hva det ville bety for sommerleiren for barn og unge.

Inger Elise J. Økland

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet besøkte Sotra. Lokalpolitikerne krevde der svar på om Sotrasambandet blir forsinket.

Glesvær-mannen, Knut Joachim Pedersen, kunne fortelle at han skulle på seiltur rundt Nordpolen med Lothepus. – Jeg er vel litt samme type som Lothepus, sa han selv.

For første gang siden 2014 kunne CCB melde om en milliardomsetning igjen.

Fjell kommune måtte spare inn 20 millioner kroner i merforbruk før kommunesammenslåingen. Det gikk blant annet utover psykologer. Kommunen halverte antall kommunepsykologer.

August

Nok en gang ble en sykkel stjålet fra sykkelparkeringen på Straume. Etter at el-sykkelen til 30.000 kroner var borte gikk eieren av sykkelen ut og advarte andre mot å bruke sykkelskuret.

Foreldre på Ågotnes mobiliserte mot rus og kriminalitet etter flere hendelser nærmiljøet. I august planla en ungdomsgjeng å møte opp på skolen for å slåss.

Etter åtte år med Spar på Ågotnes ble det kjent at butikken blir lagt ned. Kiwi tok over lokalene. Nye treningssentre åpnet også opp på Ågotnes og Straume.

Kyrre Styve

En dataglipp førte til at Sund kommune måtte legge kommuneplanen ut på høring på nytt.

Jentene i Sotra Sportsklubb kunne juble etter å ha vunnet Norway Cup. Samme klubb meldte også at de ikke ville være med på planene til Nest-Sotra om et felles topplag.

Valgkampen ble sparket i gang med besøk av Erna Solberg på Straume. Der fikk Kjell Bergesen seg en dans med statsministeren.

Det er planer om et fremtidig gigantprosjekt i Naturgassparken i Øygarden. Planene om CCB-anlegget ble vist frem til olje- og energiministeren.

September

9. september var det kommunestyre- og fylkestingvalg. Dagen etter valget gikk fem partier sammen for å styre den nye storkommunen. Da ble det også klart at Tom Georg Indrevik blir den første ordføreren i Nye Øygarden. Dette er alle politikerne som kom inn i det nye kommunestyret. Høyre fikk flest stemmer ved valget.

Anne Jo Lexander

Ove Forstrønen vil bygge et gigantsenter i Skogsskiftet. Han ser for seg et senter med 10.000 kvadratmeter handleareal. I september uttalte han at han håper på åpning i 2022.

Bensinstasjonen på Kolltveit gikk konkurs og måtte stenge. I november åpnet stasjonen med nye drivere. I andre enden av skalaen gikk det langt bedre økonomisk for Atle Ulveseth. Han ble den andre personen på Sotra som kan kalle seg for milliardær, etter Peder O. Lie.

Tide hadde en glipp en mandags morgen. Alle skolebussene i regionen ble innstilt på grunn av planleggingsdag. Men det var ingen planleggingsdag og barn ventet på en buss som aldri kom.

Karen Foldnes fikk ja krevde økonomisk kompensasjon fra Fjell kommune etter en årelang byggestrid. Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen kom i den anledning med grove anklager mot kommunen.

Banana Disco gjorde et comeback på en mimrefest. På Algrøy ble kafeen til Urtemakeriet lagt ned, men bakeriutsalg, kurs og bestillinger er videreført.

Oktober

Utestedet på Sartor storsenter ble reddet av eierne av senteret. Escape (tidligere O’Learys) ble driftet av Baltor invest, men eierne gikk konkurs. Senteret laget et eget driftselskap for å holde stedet i live.

I påvente av ny Sotrabru er det fortsatt den gamle broen som må brukes. I Oktober ble det kjent at broen fra 1971 må repareres.

Frank Bjelland og Fjell kommune har vært i konflikt i over ti år. Denne høsten inngikk de forlik og Bjelland fikk et millionbeløp av kommunen. Nabo Lasse Stenberg var frustrert over dette.

Anne Jo Lexander

Etter 40 år på Øygarden ungdomsskule fortalte rektor Stein Vidar Risløw at han gir seg fra nyttår av. Da skal han spille musikk, lese bøker og passe barnebarn.

Prosjektleder Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen fortalte at sommeren 2026 håper de at man kan kjøre fra på den nye firefeltsveien til og fra Sotra, nok en forsinkelse. I regjeringens statsbudsjett ble det satt av 320 millioner kroner til Sotrasambandet.

Statsminister Erna Solberg besøkte Brattholmen. I Øygarden ga kommunen vekk gamle Breivik skule til The Dale Oen Experience.

Nye Øygarden kommune hadde sitt første kommunestyremøte. Konstituert i første omgang, frem til kommunen formelt er slått sammen fra nyttår.

November

I november kom skattelistene. Dette var de som tjente mest i Sund, Øygarden og Fjell.

Linda Midttveit våknet av innbrudstyver i huset.

11 sjåfører fikk en dyr avslutning på november. Samtlige måtte punge ut med 5500 kroner etter å ha benyttet seg av en ulovlig gjennomkjøring fra Brattholmen til trafikklysene ved Valen.

Daniel Vetaas får døgnbemannet hjelp på ROP-huset på Søre Bildøy. Der får han hjelp til å sortere tankene sine.

Erik Bentdal Støverud

Jimmy Landro la ut en annonse på Finn.no med hus som gies bort mot henting. Etter det sto ikke telefonen stille.

Verre gikk det for Arvid Haakonsen da han brukte samme nettside. Etter å ha hatt en annonse ute i 30 dager og vært bortreist på jobb oppdaget han at mye MC-utstyr var stjålet.

Steffen Landro forlot trenerjobben i Nest-Sotra og tok over Sandnes Ulf. Styret i den nye klubben Øygarden FK er fortsatt på trenerjakt.

Fjell kommune har fått inn 450 varsler om ulovlig bygging som ikke har blitt fulgt opp. Med det bryter de plan- og bygningsloven.

Straume Mesterbygg ble kåret til årets bedrift av Vest næringsråd.

Nye Øygarden kommune må kutte med 84 millioner kroner i 2020. Samtidig ble det innvilget mer penger til politikerne fra neste år av.

Desember

Statens vegvesen meldte at anbudskontrakten for Sotrasambandet ble lyst ut like før jul. Veiprosjektet til rundt ti milliarder kroner er den største samferdselskontrakten i norgeshistorien.

Anbudsspesialist Malin Arve ved Norges Handelshøyskole ble svært forundret over å høre at Øygarden kommune hadde brukt 62 millioner kroner over en rammeavtale på 8,4 millioner kroner. Samtidig viste det seg at kommunen kan ha brutt loven med byggingen av fjordparken på Rong.

Etter mye frem og tilbake mellom kommunene rundt Bergen ble den omstridte byvekstavtalen signert.

Både Vest næringsråd og ordfører Tom Georg Indrevik (H) delte sine bekymringer om planene for nye Øygarden videregående skole. Daglig leder i Vest næringsråd sa at han fryktet at en skole ikke vil stå klar før i 2030.

Tony Sanden fra Skjergard IL fikk kulturprisen i Øygarden kommune.

I dagene før jul dukket strilanissen opp, med stedsskilt skrevet på «gamlemåten».