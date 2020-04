Åpner barnehager og skolene for de yngste om noen uker

20. april åpner barnehagene igjen, etter å ha vært stengt på grunn av koronapandemien.

27. april åpner skolene for elever på første til fjerde trinn. Det samne gjør skolefritidsordningen.

Dette kom fram under regjeringen sin pressekonferanse tirsdag klokka 16.

Det blir fremdeles lagt opp til at de som kan bruke hjemmekontor, skal gjøre det.

– Har en høy pris

– Viruset har en høy pris. Mange nordmenn har mistet livet, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen tirsdag.

Hun pekte på at viruset også har rammet næringslivet og arbeidstakere hardt.

– Det koster. Men det er altså verdt det. Alle har sett skrekkhistoriene fra andre land, der helsevesenet har kollapset, sa statsministeren.

Ble stengt 13. mars

Det var 13. mars at regjeringen vedtok å stenge alle skoler, utdanningsinstitusjoner og barnehager i Norge, for å redusere spredningen av koronaviruset.

I ukene etter har elever hatt hjemmeskole med bruk av digitale løsninger.

Enkelte barnehagebarn og elever har likevel hatt et tilbud på skoler og barnehager. Dette gjelder barn der begge foreldre har samfunnskritiske jobber og dermed ikke kan være hjemme med barna, og barn som har særskilte omsorgsbehov.

Full stopp for idretten

Mange bedrifter innen servicebransjen ble beordret stengt, slik som frisører, treningssentre og massasjesteder.

Det var også full stopp for idrettsarrangementer og konserter. Kulturminister Abid Raja (V) opplyser til VG at reglene for idrett- og kulturarrangementer nå gjelder frem til den 15. juni. Dette vil blant annet få konsekvenser for 17. mai-feiringen.

Reglene innebærer blant annet at det må være to meters avstand og grupper på maks fem mennesker. Dette gjør det tilnærmet umulig å ha konserter og fotballkamper med tilskuere. Mange artister har nå konserter på nett, og det har blitt arrangert drive in-konserter og drive in-kinoer.