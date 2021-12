Krev strakstiltak på Vestsidevegen

– Me har tre generasjonar med nestenulukker. No kan me ikkje ha det slik lenger, seier Jim Lennert Kvamme.

Saman med sonen Lennert Nymark Kvamme og andre naboar har han møtt fram på Nymarkstoppen, mellom avkøyringa til Franzefoss i Knutadalen og grensa til Sekkingstad.