Nytt tilsyn med Nautnes - har gjort tiltak for å betre inneklimaet

På forrige tilsyn reagerte helseverneininga på at så mykje som 12 personar delte på ein dusj. No skal Hero sørge for at det er maks åtte som bur i kvar bustad, slik at det blir mindre belastning.

Dei gjer også tiltak for å betre ventilasjonen, og fiksar også opp i leilegheita som hadde omfattande fuktskadar. Når det er gjort, har ikkje helseverneininga innvendingar mot at leilegheita blir brukt.