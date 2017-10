Køkaoset er over for denne gang

Torsdag kveld ble Lyderhorntunnelen stengt etter at det ble oppdaget en alvorlig feil i viftene i tunnelen. Det første raskt til køkaos for alle bilister som skulle fra Sotra og Askøy i retning Bergen. Både fredag og lørdag ble det køer på veiene. Men nå er det over.

- Mannskapene har stått på dag og natt for å få på plass midlertidig brannventilasjon slik at trafikken igjen kan kjøre gjennom Lyderhorntunnelen. Vi er mektig imponert over innsatsen og veldig glad på trafikantenes vegne, sier prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i Statens vegvesen i en pressemelding.

Etter planen skulle tunnelen åpnes igjen mandag morgen, men åpnet nå altså et døgn tidligere. Samtidig melder Statens vegvesen at fartsgrensen i tunnelen midlertidig er satt ned til 60. Det er også midlertidig belysning i tunnelen.