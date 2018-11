Her råtner flere hundre fisk på bunnen av Solsvik kai

Det er ikke lett å se når det bølger svakt på havoverflaten, men på bunnen ved Solsvik kai finner du eN liteN fiskekirkegård.

Nå er det ikke så unaturlig at døde fisker finner sitt evige hvile på havbunnen. Men her anslår nabo Åsta Tellnes at det må være snakk om en 600–700 fisk i den vesle viken, og mener at fiskene må være dumpet.

– Sjokkerende funn

– Jeg har bodd her siden 2001, og det er første gangen jeg har sett så mange fisk dumpet her, sier Tellnes.

Anne Jo Lexander

Hun forteller at hun ofte er på tur ned til kaien, enten med barn eller hund. Da er en del av ritualet å kikke litt på båtene og på vannet – hvilke fisk ser vi i dag? Det var helgen for vel to uker siden at hun og mannen oppdaget de døde fiskene.

– Dette er sjokkerende. Vi pleier å bade her om sommeren. At det ligger masse råtten fisk langs bunnen gjør at bading ikke frister spesielt, sier Tellnes, og legger til:

– Heldigvis er det en stund til sommeren.

Anne Jo Lexander

Også vest for Landro

Ved den kommunale kaien befinner også Marine Harvest, avdeling Haverøy seg. Også arbeiderne der har bitt seg merke i fiskedumpingen.

Anne Jo Lexander

– Det var stanken som gjorde at jeg lurte på hva det var, minnes driftsleder Magnus Torvik.

– Ja, det var for en tre uker siden, var det ikke? Det fløt mange fisk på overflaten, og måkene var rundt, supplerer Richard Watnedal, og legger til:

– Omtrent på samme tid fløt det masser av dumpet fisk, kanskje 1000, i Landroosen, vest for Landro.

Han mener fisken ser ut som pale.

– Det kan se ut som om det er bifangst som er blitt dumpet, sier Watnedal, og presiserer at det bare er en spekulasjon.

Anne Jo Lexander

Kommunen: Umulig å finne synderen

Hos Fjell kommune sier Erik Schult, rådgiver for areal og landbruk, at kommunen kjenner til dumpingen, men at de har ingen anelse hvem som står bak.

– Det er en håpløs oppgave å finne ut av hvem som står bak. Vi har ingen spor å gå etter, sier Schult.

Han lover imidlertid at kommunen vil følge med i tiden fremover, og at skjer det på ny, vil kommunen vurdere politianmeldelse.