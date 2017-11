Ikkje sjokk-bompengar torsdag

Det er klart etter at byrådet i Bergen har drøfta akutt-tiltak mot luftforureininga.

Tidlegare denne veka låg det an til å bli særs dårleg luftkvalitet i Bergen, mellom anna på grunn av kaldt ver og lite vind. Difor vurderte Bergen kommune fortløpande strakstiltak. Det mest aktuelle var å auka bompengesatsen til 225 kroner for personbilar, for å få ned biltrafikken.

Gjer ny vurdering

Byrådet har bestemt at dei førebels ikkje innfører 225-kronerssatsen. Årsaka er at luftkvaliteten er noko betre enn frykta. Dermed vil du kunna køyra til Bergen torsdag utan å ruinera deg. Men om luftkvaliteten skulle forverra seg, kan byrådet koma til å endra syn.

- Torsdag og fredag er det meld periodar med høg luftforureining. Me følgjer situasjonen nøye, og gjer ei ny vurdering i morgon basert på oppdaterte varsel for luftkvalitet, seier byråd Julie Andersland.

Ikkje datokøyring

Bergen har og høve til å innføra datokøyring, altså at berre bilar med høvesvis par- eller oddetal til slutt i skiltnummeret får køyra i sentrum. Dette har vorte gjort tidlegare. Men denne gongen er byrådet meir lystne på å innføra skyhøge bompengesatsar.