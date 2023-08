Fleire foreldre enn før treng avlastning: – Må bygge opp tenestene

Talet på søkarar til avlastning aukar, og behova blir meir omfattande.

– Barna og ungdommane har ulike behov som gjer at det kan vere utfordring å sette saman grupper. Nokre av dei har til dømes meir behov for skjerming og andre har behov for å utfolde seg fysisk, seier Breur.