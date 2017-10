Var aldri i tvil om at tunnelen måtte stengjast

I ei pressemelding skriv prosjektleiar Kathrine Løno Lahlum at det vart avdekka alvorlege feil ved ventilasjonsviftene i tunnelen natt til fredag.

– Under ein sjekk torsdag kveld og natt til fredag vart det avgjort at tunnelen måtte stengjast og at alle viftene måtte ned. Først når me har på plass eit mellombels system som sikrar branntryggleiken, kan tunnelen opnast att, seier Lahlum.

Truleg vert tunnelen periodevis opna i løpet av helga. Fredag er tunnelen heilt stengt og Vegtrafikksentralen ser så langt ingen ende på køane.

– Frå Sotra står køane framleis frå Kolltveittunnelen og austover. Også frå Askøy er det lange køar. I praksis har det vore samanhengande rushtrafikk heile dagen, seier vaktoperatør Hanne Norheim.

Ho har ingen andre råd til trafikantane enn å la vera å legga ut på vegen, viss ein kan venta med å reisa.

– Me gav tidlegare råd om å nytta vegen om Mathopen som alternativ for å koma seg til Loddefjord vestfrå. Men no på ettermiddagen er det jo mange av dei som bur i området som skal heim. Med omkøyringstrafikk i tillegg kan det bli kork der og, seier vaktoperatøren.

Laurdag vil tunnelen vera open mellom klokka 08.00 og 10.00. Om arbeida ikkje blir ferdig i løpet av helga, vil det bli opna for morgentrafikken måndag, mellom klokka 06.30 og 09.00.

– Tryggleiken går først. Vi kan ikkje leva med ein situasjon der det kan oppstå ei alvorleg ulukke, slår Lahlum fast.

Prosjektleiaren var aldri i tvil om at Lyderhorntunnelen måtte stengja austgåande løp. Sjølv om det fører til mykje kø for trafikantane.

– Me seier oss leie for problema dette skaper, men det må vera trygt å køyra i Lyderhorntunnelen før me kan sleppa bilar gjennom, seier Lahlum.

For ei drøy veke sidan fall ei vifte ned i køyrebana i den samme tunnelen. Ein bil vart delvis truffen av vifta, men heldigvis vart ingen alvorlig skadd i hendinga. Årsaka til at vifta fall ned, var materialtrøyttleik i sjølve vifta.

Båe tunnelløpa gjennom Lyderhorn er under rehabilitering. I vestgåande løp er alle viftene skifta. Tilsvarende arbeid skal byrjast på i det austgåande løpet om kort tid.