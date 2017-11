Kraftig brann i hytte

Det er ei hytte som ligg ved riksveg 555 mellom Straume og Arefjord som byrja å brenna, ifølgje politiet sin operasjonssentral.

Brannen vart meld litt etter kl. 21.30 søndag kveld.

Hytta ligg på høgre side av vegen om ein køyrer vestover, ikkje langt frå lyskrysset ved Sotrabrua.

– Hytta var overtent då brannmannskapa kom. Det stod flammar ut av veggane, seier Ronald Drotningsvik ved brannvernet sin 110-sentral.

Sløkkinga kom i gang rundt klokka 21.45. Politiet melde om visse trafikkproblem. Brannmannskapa hadde først ingen indikasjonar på om det var eller hadde vore folk i hytta.

Klokka 22.17 melde Vest politidistrikt at hytta var gjennomgått, og at det ikkje var folk i hytta. Brannen vart meld sløkt like over klokka 22.00.

– Trafikken mot Sotra går om Arefjord. Etterkvart blir trafikken opna for trafikk mot Bergen, opplyste politiet rundt klokka 22.20.

Politiet dirigerer trafikken på staden, det er også noko omkøyring om Arefjord.

Klokka 22 skal flammene vera sløkkt og røykdykkarar gjennomsøker no hytta.

