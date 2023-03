Bråstopp for ny eigar: Urtebakeriet på Algrøy har blitt drive ulovleg i alle år

Kokk og restauranteigar Ingvild Skorpen Bøge får ikkje starte opp med servering, selskapslokale eller andre tilbod på Algrøy.

Årsaka er at Urtebakeriet aldri har vore godkjent for næringsdrift. Då Bøge søkte om løyve til servering, oppdaga kommunen at det er gjort ei lang rekkje ulovlege tiltak på eigedomen.

Det var opplyst om manglande godkjenningar i salsprospektet, men Bøge trudde likevel det ville ordne seg.