Vil bruka tilfluktsrom som klasserom, men det er ikkje etter boka

No skal det bli betre tilhøve for både elevar og lærarar, men det er eit par punkter kommunen må oppfylle for å få arbeidet godkjent hjå Arbeidstilsynet.

– Vi regnar med at dette skal løyse seg, seier prosjektleiar i Øygarden kommune Jon Ivar Friborg.