Øygarden har tusen varsler om ulovlig bygging som venter

Øygarden får krass kritikk for at kommunen ikke følger opp varsler om ulovlig bygging.

Andreetasjen på dette naustet på Kårtveit må rives, fordi det ble oppført ulovlig. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)

– Det har både med respekt for det stortinget har bestemt, respekt for kommunens egne planer, og respekt for innbyggerne å gjøre, påpeker sivilombudsmann Hanne Harlem.