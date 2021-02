Øygarden kommune: – Det er et stort ansvar

Mange koser seg med å gå på skøyter om dagen, men hvor sikker kan vi være på at vannene er trygge?

Folk koste seg på ski og skøyter på Angeltveitvatnet søndag. Foto: Inger Elise J. Økland

– Skal man ta et slikt ansvar må man også være sikker på at man kan følge det opp skikkelig, sier kommunalsjef Råmund Skjold for kultur og samfunn i Øygarden kommune.