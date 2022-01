Skal sende testar heim med alle skulebarna

No aukar presset på hurtigtestar, etter at regjeringa opna opp for at heimetesting kan erstatte karantene for nærkontaktar. I Øygarden vil dei derfor sende testar heim med skuleelevane.

– Det er på skulane vi har mest smitte no, seier smittevernlege Bjørg Møllerløkken.