Sende penisbilder til tenåringsjenter og trua 13-åring

Den unge mannen er tidlegare dømt for seksuallovbrot. No er han tatt på ny.

Mannen, som bur i Øygarden kommune, er i 20-åra. Han vart i 2018 dømt for truslar og seksuelt krenkande åtferd. No er han dømt for nye lovbrot i same kategori.