Straumrekninga vart nesten firedobla

Sotra fiskeindustri har betalt 3,4 millionar i straum for seks månader. Også andre bedrifter fortviler over straumprisen, og ber om hjelp.

– Dei siste seks månadane har me hatt 3,4 millioner i utgifter til straum. I same periode året før betalte me 800.000 kroner.